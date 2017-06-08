Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin yansımaları

AMMAN (AA) - Ürdün'deki tarım ürünleri ihracatının, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizden olumsuz etkileneceği belirtildi.

Ürdün Sebze ve Meyve İhracatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Zuheyr Cevihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin, meyve ve sebze ihracatının dörtte birini Katar'a yaptığına işaret ederek, "Katar'a günde 400 ila 600 ton meyve ve sebze ihraç ediliyor. Katar ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kapsamındaki kararlar, kısa sürede mali hasara yol açtı." dedi.

"Katar'a yönelik abluka kararı, Ürdün'ün tarım ürünleri ihracatına olumsuz yansıdı." diyen Cevihan, halihazırda yüzlerce ton ürün yüklü 33 kamyonun iade edildiği, 11'inin de sonradan edileceğini söyledi. Cevihan, ayrıca tüccarların henüz Katar'dan önceki ödemelerini tahsil edemediğini ifade etti.

Ürdün'deki tarım üretiminin yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Cevihan, "Bu ürünlerin sunulacağı yeni bir pazarın önünün kesilmesi, çiftçileri büyük zarara uğratacak. Onların bu zararları Suriye ve Irak'la olan ihracat kanallarının kapanmasıyla katlanacak." diye konuştu.

Cevihan, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın kara sınırı olan tek ülke olduğuna işaret ederek, Katar'a ihracat kararının, yaklaşık bir ay önce alınmasına rağmen sınırların kapatılmasıyla yaklaşık 5 bin küçükbaş hayvan yüklü 13 kamyonun iade edildiğini belirtti.

Ürdün'ün geçen yılın ilk çeyreğinde 31 milyon dolar olan Katar'a ihracat hacminin bu yıl 38,7 milyon dolara yükseldiği ifade ediliyor. Ürdün'ün Katar'dan geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği ithalat hacminin ise 7,8 milyon dolardan 34 milyon dolara yükseldiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Diplomatik abluka altındaki Katar, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, amacı devlete zarar vermek olan tamamı uydurma bir iftira kampanyasına maruz kaldığını belirtmişti.