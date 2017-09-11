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Katar Yardım Derneğinden Arakanlı Müslümanlara yardım

- Dernek, Arakanlı Müslümanlara yardım için BMMYK ile işbirliği anlaşması imzaladı

Katar Yardım Derneğinden Arakanlı Müslümanlara yardım

DOHA (AA) - Katar Yardım Derneği, Arakanlı Müslümanlara yardım için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'da imzalanan anlaşma kapsamında Rohingya Müslümanları için Arakan ve Kaçin eyaletlerinde 420 geçici barınak inşa edileceği belirtildi.

Yapılacak 500 bin dolar tutarındaki yardımdan 2 bin 100 sığınmacının 6 ay süreyle istifade edeceği kaydedilen açıklamada, Katar Yardım Derneğinin, Rohingya Müslümanlarına 2012'den 2017'ye kadar sağlık, gıda, barınma ve su ihtiyaçları için yaklaşık 4 milyon dolar bağışta bulunduğu, bu yardımlardan 370 bin sığınmacının faydalandığı aktarıldı.

Katar Yardım Derneği İcra Direktörü Yusuf el-Kevari, söz konusu işbirliği anlaşmasını, Rohingya Müslümanlarının sıkıntılarının arttığı, kendilerine yönelik saldırılar nedeniyle yüz binlercesinin Bangladeş sınırına kaçtığı bir dönemde imzaladıklarını söyledi.

Anlaşmaya imza atan BMMYK'nin Körfez ülkeleri bölgesel temsilcisi Halid Halife de insani yardım konusunda sarf ettiği çabalar nedeniyle Katar'a teşekkür etti.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

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ArakanBMMYKKatar Yardım Derneği
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