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Katar'a sosyal medyadan destek

- Bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'a, Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagıyla destek mesajları yağıyor - Yapılan paylaşımlarla "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı Türkiye'de birinci, dünyada ise altıncı sıraya kadar yükseldi - "Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez" paylaşımları yapıldı

Katar'a sosyal medyadan destek

ANKARA (AA) - Bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'a destek amacıyla sosyal medya platformu Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı üzerinden destek mesajları geliyor.

Twitter'da yapılan paylaşımlarda, "Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı Selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez", "Türk milleti tarih boyunca yardıma ihtiyacı olan kardeşlerini yalnız bırakmamıştır bırakmayacaktır da" ifadeleri yer aldı.

Katar'a destek mesajlarıyla, "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı, Twitter'ın güncel konularında (trend topic) Türkiye sıralamasında da birinci, dünya sıralamasında da altıncı sıraya kadar yükseldi.

Bazı Twitter kullanıcıları Türk ve Katar bayraklarıyla destek mesajları yazarken, bazıları da İngilizce "Türkiye Katar ile (Turkey with Qatar)" paylaşımında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Bazı Arap ülkeleriKatar'a
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