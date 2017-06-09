Katar'a Türk askeri konuşlandırılması kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan, 7022 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7023 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" 2 Aralık 2015'te Katar'ın başkenti Doha'da, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" da 28 Nisan 2016'da Doha'da, "Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokol" ise 10 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da imzalanmıştı.