İSTANBUL (AA) - MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Irak'taki Müslüman Alimler Heyeti sözcüsü Yahya et-Tai, Katar'a uygulanan ablukanın, krizi derinleştirdiğini belirterek, tüm taraflara diyalog masası etrafında toplanma çağrısında bulundu.

Bazı Arap ülkelerinin Katar aleyhinde aldıkları kararlara işaret ederek, bir Arap ülkesine ambargo uygulanmasının doğru olmadığını kaydeden Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan krizden duyulan endişeyi dile getirdi.

Tai, özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğin önemli olduğu ve böyle bir krizin İslam ümmetinin yararına olmadığını kaydederek, "Suriye ve Irak'ın yaraları hala kanıyor. Libya, Mısır ve Yemen başta olmak üzere bölge ülkelerinde pek çok sıkıntı yaşanıyor. Bu dikenli sorunların çözümü için Körfez ile Arap ülkeleri arasındaki kriz yerine birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuluyor. Katar'a uygulanan abluka krizi derinleştiriyor." dedi.

Heyetin abluka uygulanması gibi kararların karşısında olduğuna ve Irak'ta uzun yıllar bunun sıkıntısının yaşandığına işaret eden Tai, şunları söyledi:

"Şartlar ne olursa olsun bir Müslümanın diğerine abluka uygulaması ne ramazan ayında ne de diğer aylarda caizdir. Bu tür kararlar, krizi derinleştiriyor, çözüme izin vermiyor. Şartlar veya aradaki anlaşmazlıklar ne olursa olsun abluka kesinlikle bir Arap devletine uygulanamaz, dostluk, diplomasi ve siyasi yollarla çözüm bulunmalı. Ülke liderleri arasındaki çatışmalardan bölge halklarının sakınması gerekiyor." diye konuştu.

Diyalog çağrısı

Tai, tüm tarafları diyalog masası etrafında bir araya gelmeye ve aralarındaki sorunlara çözüm bulmaya çağırarak, "Bu sorunlar, Siyonist varlıkla yaşanan sorunlar gibi değil. Şu anda Katar'a uygulandığı gibi İsrail'e abluka uygulanmadı. Önümüzde İsrail-Arap çatışması var, bu konuda birlik olmalıyız. Ayrıca bölge üzerinde ve nüfuz çatışmaları bulunuyor. İran bu çatışmalardan faydalanan taraf." ifadesini kullandı.

Katar'ın iddia edilen işleri yapmadığını sandığını kaydeden Tai, şunları söyledi:

"Bilakis Katar'ın farklı çalışmaları var. Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyini kim yeniden inşa etti ya da Suriye'yi insani yardım açısından kim destekledi? Katar terörü destekleyemez. ABD ile Batı terörü, keyiflerine göre sınıflandırma yapıyor. Mesela ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alıyor ancak onlara Irak ve Suriye'de yayılmaları için destek ve örtü oluyor."

Suudi Arabistan'ın Körfez ülkeleri arasındaki büyük devlet olması hasebiyle krizde taraf olması yerine kapsayıcı ve çözüm için çalışmasına ilişkin temennilerini ifade eden Tai, İran'ın bölgede büyük bir projesi olduğu, Arap ve Müslümanların da bunun karşısında tek bir proje yürütmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın müdahalelerinin, Irak, Suriye ve Yemen'e ulaştığını, ayrıca Yemen'in Suudi Arabistan, Suriye ve Irak'ın da bölge için endişe verici bir faktör olduğunu belirten Tai, bu cephenin zayıflatılmasının hem bölgede hem Körfez'de İran yardımının direniş projesini zayıflatacağını kaydetti.

ABD'nin eski başkanı Henry Kissinger'in "ABD'nin görevi krizleri çözmek değil, onları çıkarlarına göre görevlendirmektir." şeklindeki sözünü hatırlatan Tai, "ABD bu krizden istifade edecek, Washington yönetimi bir Körfez çatışması için tüm tarafları silahlandırabilir. ABD, Rusya ve büyük devletler bu çatışmalardan istifade edecektir." dedi.

Türkiye'nin konumu

Tai, Türkiye'nin Gazze, Suriye ya da Irak işgalindeki tutumunun İslam ümmeti için onur olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin Irak'ı işgal eden ordulara üs olmayı kabul etmediğini belitti.

Türkiye, İran yayılmacılığı karşısında bölgede denge ve istikrar unsuru olma yolunda yürüdüğünü kaydeden Tai, "Türkiye'nin İslam ümmetine ve meselesine destek veren tutumunu selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tai, bölgede yaşanan kriz kapsamında Irak'ın Kuveyt'i işgal senaryosunun tekrarlanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, bunun öncekine benzemeyeceği, zayıflatma sürecinin çok ağır olacağı ve İran projesi önünde "kolay yutulur bir lokma" haline geleceğini aktardı.

Basın organlarının yangına körükle gittiğini ifade eden Tai, daha önce görülmemiş şekilde fitne fitilini ateşlediklerini söyledi.

Anlaşmazlık ve fitneyi henüz büyümeden sonlandırmaya çalıştıklarının altını çizen Tai, Irak'ın ve halihazırda çok sayıda Kuveytlinin 1990'daki Irak işgali nedeniyle sıkıntı yaşadığını hatırlattı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.