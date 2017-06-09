AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Katar'da bir üssümüz olacak. Çünkü Katar çok önemli. Şimdi Ortadoğu'da çeşitli oyunlar oynanıyor maalesef. Batı petrol yüzünden ve bir de Haçlı Seferleri devam ediyor. Bakın unutmayın, Haçlı Seferleri öyle kılıçla falan olmuyor, başka şekillerde devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu gönül coğrafyamızda mutlaka yerini alacaktır. Almak durumundadır." dedi.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, bütün Türkiye'de en güçlü teşkilatın Orman ve Su İşleri Bakanlığı teşkilatı olduğunu belirtti.

Frig Vadisi'nde kaçak kazı yapanların tarihi eserleri tahrip ettiğini anlatan Eroğlu, "Buraların koruma altına alınması lazım. Bu yüzden oradaki ormanlık alanı biz tabiat parkı ilan ettik. Şu anda bunu da imzalıyorum." diye konuştu.

- "Burada büyük bir servet yatıyor"

Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çok önemli gelişmelerin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar bu bakımdan çok büyük potansiyele sahip. Burada büyük bir servet yatıyor. Tıbbi aromatik bitkiler serveti. Ama bunu yıllardır değerlendirmemişler. Koca karı ilaçları falan demişler. Halbuki dünya, Çin, Hindistan, Almanya, Amerika gibi pek çok ülke yılda 115 milyar dolarlık pazara sahip. Kaldı ki bizim burada aldığımız para 600 milyon dolar civarında. Bu çok komik bir rakam. Dünyaki en önemli flora Türkiye'de. Şu anda Türkiye'deki endemik bitkiler, yani Türkiye'de olup da başka yerde olmayan bitkiler 4 bin tane. Aşağı yukarı da 12 bin tür var. Bu zenginliğin büyük bir kısmı da Afyonkarahisar'da. Bunu mutlaka en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu konuda adımlar atıldı."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, TBMM'de Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü ile Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılması anlaşmalarının kabul edildiğini anımsattı.

- "Ortadoğu'da çeşitli oyunlar oynanıyor"

Meclis'ten hızla çıkan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayladığını aktaran Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Katar'da bir üssümüz olacak. Çünkü Katar çok önemli. Şimdi Ortadoğu'da çeşitli oyunlar oynanıyor maalesef. Batı petrol yüzünden ve bir de Haçlı Seferleri devam ediyor. Bakın unutmayın, Haçlı Seferleri öyle kılıçla falan olmuyor, başka şekillerde devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu gönül coğrafyamızda mutlaka yerini alacaktır. Almak durumundadır. Çünkü orası bizim gönül coğrafyamızdır. Bu yüzden bu gayet olumludur. Atılması gereken bir adımdır. Bakın kaç bin kilometre öteden geliyor orada, Ortadoğu'da birtakım cetvelle sınır çizmek istiyorlar. Karıştırıyorlar. İnsanları birbirine düşürüyor, yok ediyor, bombalıyor. Ne kadar insan hayatını kaybetti biliyor musunuz?"

- "Türkiye'nin ekonomisi de güçlü"

Bakan Eroğlu, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ekonomisi de güçlü. Gereği neyse orada biz de varız. Dolayısıyla Türkiye'yi dikkate almadan bir hesap yapmasınlar diyoruz. Ama ben şuna inanıyorum. Onların birtakım hileleri, hesapları varsa, Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. İnşallah yakın bir gelecekte yıldızımız daha da parlayacak." diye konuştu.

- "Hiçbir hesabım yok"



"Bakanlar Kurulunda vazifeniz devam edecek mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de adınız geçiyor" sorusu üzerine Eroğlu, "Hiçbir hesabım yok. Ben üzerimdeki vazife neyse ona bakarım. Allah'a şöyle dua ettim, 'Yarabbi senin rızana uygun ve bu millete faydalı olacaksa, neredeyse orada vazifelendir'. Duam odur, hiçbir hesabım yok." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti.