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Katar'da gaz üretimini artırma çalışmaları

DOHA (AA) - Katar Petrol Şirketi, ülkenin kuzeyindeki sıvı doğal gaz üretiminin artırılması hedefiyle 8 sondaj platformu için anlaşma imzaladı. Katar Petrol'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu platformların sondaj çalışmaları...

Katar'da gaz üretimini artırma çalışmaları
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DOHA (AA) - Katar Petrol Şirketi, ülkenin kuzeyindeki sıvı doğal gaz üretiminin artırılması hedefiyle 8 sondaj platformu için anlaşma imzaladı.

Katar Petrol'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu platformların sondaj çalışmaları için Ocak 2020'den itibaren hazır olacağı belirtildi.

Sondaj platformlarından 6'sının kullanım ve işletim hakkının Gulf Drilling International Şirketine, ikisinin de Amerikan Northern Offshore Şirketine verildiği belirtildi.

İki ile dört yıl arasında değişen sürelerle sınırlı olduğu belirtilen sözleşmelerin ihtiyaca binaen uzatılma hakkının, Katar Petrol'de olduğu kaydedildi.

Söz konusu 8 sondaj platformuna ilişkin sözleşmelerin, yıllık 77 milyon ton olan sıvı doğal gaz üretiminin 110 milyon tona çıkarılması planı çerçevesinde yapıldığı belirtiliyor.

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Doğal Gaz YataklarıEkonomiKatarPETROLSözleşmeler
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