Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE ekonomi Bilsan
Telefon aksesuarlarında akıllı saatlere talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi

Katar'da Türk şirketin tasarım ve yapımını üstlendiği otoyol açıldı

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da Türk şirket TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. tarafından tasarım ve yapım işi gerçekleştirilen 33 kilometrelik El-Hur Otoyolu açıldı.Açılış için gerçekleştirilen törene Katar Başbakanı Abdullah...

Katar'da Türk şirketin tasarım ve yapımını üstlendiği otoyol açıldı
banner17

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da Türk şirket TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. tarafından tasarım ve yapım işi gerçekleştirilen 33 kilometrelik El-Hur Otoyolu açıldı.

Açılış için gerçekleştirilen törene Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır Al Sani, Türkiye Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer katıldı.

Katar Başbakanı Bin Nasır, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi El-Beyt ve Luseyl statları arasında bağlantı olması için otoyolun açıldığını belirtti.

Gelecek yıl açılması planlanan ancak bir yıl erken açılan El-Hur Otoyolu, 20 yerleşim bölgesi ve bazı ekonomi kuruluşlarının bulunduğu alanlardan geçiyor.

Söz konusu proje Doha'nın kuzeyine doğru var olan otoyolun iyileştirmesi ile birlikte dokuz adet katlı kavşağın tasarım ve inşaatı ile 4 katlı kavşakların iyileştirilmesini içeriyordu.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
El-Hur OtoyoluKatarTEKFEN İnşaat Ve Tesisat A.Ş.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5