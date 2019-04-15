Katar'da Türk şirketin tasarım ve yapımını üstlendiği otoyol açıldı

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da Türk şirket TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş. tarafından tasarım ve yapım işi gerçekleştirilen 33 kilometrelik El-Hur Otoyolu açıldı.

Açılış için gerçekleştirilen törene Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır Al Sani, Türkiye Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer katıldı.

Katar Başbakanı Bin Nasır, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi El-Beyt ve Luseyl statları arasında bağlantı olması için otoyolun açıldığını belirtti.

Gelecek yıl açılması planlanan ancak bir yıl erken açılan El-Hur Otoyolu, 20 yerleşim bölgesi ve bazı ekonomi kuruluşlarının bulunduğu alanlardan geçiyor.

Söz konusu proje Doha'nın kuzeyine doğru var olan otoyolun iyileştirmesi ile birlikte dokuz adet katlı kavşağın tasarım ve inşaatı ile 4 katlı kavşakların iyileştirilmesini içeriyordu.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.