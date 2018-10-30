DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı" (MILIPOL Katar 2018) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Doha Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışına, Türkiye'den Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı katıldı.

Bu yıl 24 ülkeden 219 şirketin yer aldığı fuara Türkiye'yi temsilen HAVELSAN, ARES ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu iştirak ediyor.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet ve polis teşkilatı olarak Türkiye ile Katar arasındaki yükselen ilişkilere özellikle eğitim alanında katkı sağladıklarını söyledi.

Uzunkaya, Katar'la güvenlik ve eğitim alanlarında pek çok protokol imzalandığını hatırlattı. Bu kapsamda Türk emniyet teşkilatının Katar polis departmanlarına eğitim verdiğini aktaran Uzunkaya, yaklaşık 500 Katar polisinin bu programlardan yararlandığını kaydetti.

Celal Uzunkaya, polis akademisinde de Katar polisine eğitim amaçlı olarak her yıl 4-5 kişilik kontenjan verildiğini ifade etti.

Uzunkaya, fuar dolayısıyla Katar İçişleri Bakanı Abdullah bin Nasır Halife El Sani ve Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi ile görüştüğünü sözlerine ekledi.

Fuar çarşamba gününe kadar devam edecek.