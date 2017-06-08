Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Katar'daki 'siber saldırı' soruşturmasında ilk sonuçlar açıklandı

Katar Resmi Haber Ajansının (QNA) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları açıklandı.

Katar'daki 'siber saldırı' soruşturmasında ilk sonuçlar açıklandı

DOHA (AA) - Katar Resmi Haber Ajansının (QNA) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları açıklandı.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma ekibinin, siber saldırının QNA sitesinin açığından yararlanılarak, yüksek teknoloji ve inovatif yöntemler de kullanılarak gerçekleştirildiğini tespit ettiği belirtildi.

Ekibin saldırının yapıldığı kaynakları belirlediği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Soruşturma kapsamında, geçen nisan ayında bir ihlal dosyasını tespit edildiği, bunun söz konusu asılsız haberleri yayınlamada kullanıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının soruşturmanın tamamlanmasının ardından tüm sonuçları ortaya koyacağı duyuruldu.

QNA, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı.

Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamalarını talep etmişti.

Siber saldırı Katar aleyhine bir kampanyaya dönüşmüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız." demişti.

Bakanlık ayrıca, açıklamaların yalanlanmasına rağmen bazı basın organları tarafından kullanılmaya devam etmesini kınayarak, söz konusu yayınlara devam eden basın kuruluşlarının Körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğe darbe vurduğuna dikkati çekmişti.

Bakanlık açıklamalarının ardından Körfez ülkelerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmamış, QNA sitesi, Katar Devlet Televizyonu, Katar basın yayın organlarının haber siteleri ve Katar merkezli haber sitesi El Cezire, Suudi Arabistan ve BAE'de erişime kapatılmıştı.

Muhabir: Ahmed al-Masri, Safiye Karabacak, Afra Aksoy

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DünyaKatarQNASaldırıSiber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5