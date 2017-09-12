Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Katar'dan Adana'ya doğrudan sefer

DOHA (AA) - Katar Hava Yolları, Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'na doğrudan seferlerin 6 Kasım'da başlayacağını bildirdi.Yapılan yazılı açıklamada, Adana'ya haftada 3 sefer düzenleneceği belirtildi.Açıklamada, Türkiye'ye yapılacak...

Katar'dan Adana'ya doğrudan sefer

DOHA (AA) - Katar Hava Yolları, Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'na doğrudan seferlerin 6 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Adana'ya haftada 3 sefer düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'ye yapılacak seferlerde İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa havalimanlarından sonra Adana'nın dördüncü durak olacağı kaydedildi.

Katar Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir'in "Adana, tarım ve sanayi bakımından güçlü bir bölge. Haftada düzenlenecek 3 sefer, Katar ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri de güçlendirecek." şeklindeki ifadeleri de açıklamada yer aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaKatar Hava YollarıŞakirpaşa Havalimanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5