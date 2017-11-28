Katar'dan AP'de terörle mücadele mesajı

BRÜKSEL (AA) - Katar'ın Brüksel Büyükelçisi Abdulrahman Bin Muhammed El Khulaifi, İslam'ın terörle bir ilgisinin olamayacağını vurgulayarak, "Sorun, İslam değil, umutsuzluktur. Bu umutsuzluğun da genellikle kaynağı, hükümetlerin halklarının ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır." dedi.

El Khulaifi, Ekonomi ve Barış Enstitüsünün hazırladığı 2017 Küresel Terörizm Endeksi ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen bir toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Terörle mücadele çalışmalarına rağmen bazı komşu ülkelerin temelsiz suçlamalar üzerinden Katar'ı "teröre destek veren ülke" olarak göstermeye çalıştığını söyleyen El Khulaifi, ancak bu iddiaların kabul görmediğini ve boşa çıkarıldığını ifade etti.

- "Katar, terörizme sıfır tolerans gösteriyor"

Katar'ın, amacı ne olursa olsun her türlü şiddeti reddettiğini vurgulayan Büyükelçi, "Bu eylemlerin, insani değerlere ve prensiplere aykırı olduğuna inanıyoruz. Katar, terörizme, destekleyicilerine ve finansal katkı sağlayanlara sıfır tolerans gösteriyor. Katar için terörle mücadele öncelikli konu." dedi.

Büyükelçi El Khulaifi, terör ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda ABD, İngiltere ve bölge ülkeleri, akademi ve dini kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Katar'ın DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olduğunu ve Doha yakınlarındaki bir üssün bu mücadelede kullanıldığını hatırlattı.

Katar'ın uluslararası terörle mücadeledeki faaliyetlerinin diğer Körfez ülkelerine oranla çok daha fazla olduğunu söyleyen El Khulaifi, "Katar bölgemizdeki ortak güvenliği hiçbir zaman tehlikeye düşürmedi, aksine barışı ve güvenliği destekledi. Bölgeye yönelik herhangi bir tehdit, aynı zamanda Katar'a yönelik de bir tehdittir." şeklinde konuştu.

- "İslam, terörizm ile aynı değil"

El Khulaifi, terörle mücadelenin ortak çaba gerektirdiğine dikkat çekerek, sorunun çözümü için kökenine inilmesi gerektiğini ifade etti.

Umutsuz bırakılan gençlerin "cihat" adı altında zamanla şiddete döndüğünü ve burada da İslam'ın suçlandığını söyleyen Katar Büyükelçisi, "Buna son verilmeli. Çünkü İslam'ın bununla herhangi bir ilgisi yok. Bazı insanların İslam'ın terörizmle aynı olmadığını anlamakta zorlandığını görüyorum. Bu ikisini eşit gören insanlarla karşılaştım. Bu tuzağa düşmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Sorunun çözümü için öncelikle umut sunulması gerektiğini belirten Büyükelçi, aşırıcı hareketlerin daha iyi bir gelecek için umutsuz olanlara yanlış bir amaç algısı verdiğine dikkat çekti.

- "Ülkemi susturmak bunları çözmeyecektir"

El Khulaifi, "Sorun İslam değil, umutsuzluktur. Bu umutsuzluğun da genellikle kaynağı, hükümetlerin halklarının ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Bu mesajın komşu ülkelerimiz tarafından iyi karşılanmayacağını biliyorum. Bölgemizde çok ciddi sorunlar var elbette. Ülkemi susturmak bunları çözmeyecektir." diye konuştu.

Büyükelçi, Körfez ülkeleriyle yaşanan sorunun çözümünün diyalogtan geçtiğini, Katar'ın da buna hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

