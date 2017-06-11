Katar'dan bazı Arap ülkelerinin açıkladığı

DOHA (AA) - Katar Devleti Hayır İşleri Düzenleme Kurumu (RACA), Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın "terörle irtibatlı" olduğunu öne sürerek Katarlı bazı sivil toplum kuruluşlarını "terör listesine" almasını kınadı.

RACA'dan yapılan açıklamada, listede adı geçen kuruluşların herhangi bir terör faaliyetinde yer aldıklarına dair bir şüphe olmadığı belirtildi. Ülkede faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının terörle irtibatlı olduğu iddiasıyla "terör listesine" alan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildirinin büyük şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

Katarlı bazı sivil toplum kuruluşlarının "terör listesine" alınmasının kınandığı açıklamada, ülkede insani çalışma alanının korunması için gereken her türlü yasal tedbirin alınacağı aktarıldı.

Bildiride adı geçen bazı kuruluşların 70'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği ve bu ülkelerce şimdiye kadar bu türden herhangi bir suçlamayla karşılaşmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kuruluşlar ile BM'ye bağlı örgütlerle de işbirliği içerisinde olduğu ve bu kuruluşlarca dünyanın çeşitli bölgelerindeki insani çalışmaları ve kalkınma projelerinin her zaman takdir gördüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

