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Katar'dan Çad'a diplomatik misilleme

- Katar, Çad'ın Doha Büyükelçiliğinin kapatıldığını, büyükelçilik çalışanlarından da 72 saat içinde Katar'ı terk etmelerinin istendiğini bildirdi

Katar'dan Çad'a diplomatik misilleme

DOHA (AA) - Katar, Çad'ın Doha Büyükelçiliğinin kapatıldığını, büyükelçilik çalışanlarından da 72 saat içinde Katar'ı terk etmelerinin istendiği duyurdu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Doha yönetimiyle diplomatik ilişkilerini kesen Çad'ın dün yaptığı açıklamayla ülkesindeki Katar büyükelçiliğini kapatma nedenleri kınandı.

Açıklamada, Çad'ın gerekçe olarak gösterdikleri, "gerçekten uzak, asılsız iddialar" olarak nitelendirilerek atılan bu adımın Katar aleyhinde başlatılan kampanyanın bir parçası olduğu, Doha yönetimine ambargo uygulayan ülkelere katılma kastı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun üzerine Çad'ın Doha Büyükelçiliğinin kapatıldığı, büyükelçilik çalışanlarından da 72 saat içinde Katar'ı terk etmelerinin istendiği belirtildi.

Orta Afrika ülkesi Çad, dün Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamış, ülkedeki Katar büyükelçiliğinin kapatıldığını, büyükelçilik çalışanlarından da 10 gün içinde Çad'ı terk etmelerinin istendiğini bildirmişti.

Açıklamada, "Çad, bölgedeki barış ve güvenliği korumak için Katar'a Çad ve çevresini istikrarsızlaştıran tüm faaliyetlerini durdurması çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

Doha'ya diplomatik ve lojistik ambargo uygulayan ülkeler, milyonlarca dolar değerinde yardım aktardığı bazı Afrika ülkelerini Katar karşıtı gruba çekmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BüyükelçilikÇadDohaKatar
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