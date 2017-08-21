Katar'dan Darfur'a yardım

HARTUM (AA) - Katar'ın, Sudan'ın Darfur eyaletinde 70 milyon dolar değerinde yerleşim kompleksi inşa etmek üzere anlaşma imzaladığı bildirildi.

Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife bin Casim el-Kevari, Katar Kızılayı ve Katar Hayır Kurumu'nun iş birliği ile ülkenin batı kesiminde yer alan Darfur eyaletinde 10 köye 70 milyon dolar değerinde hibe yerleşim kompleksinin inşası için Sudan hükümetiyle yapılan anlaşmayı imzaladı.

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Musa Muhammed Ahmed'in katılımıyla başkent Hartum'da düzenlenen törende Sudan hükümetini temsilen anlaşmayı, Darfur Barış Anlaşmasını İzleme Bürosu Başkanı Mecdi Halfullah imzaladı.

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Ahmed, törende yaptığı konuşmada, şu anda imzalanan projelerin Darfur'da şiddet olaylarının gerilemesiyle barışın inşası ve güven ile istikrarın sağlanmasında doğrudan payı olacağını belirtti.

Kapsamlı bir stratejiye dayanan kalkınma çalışmalarının, Darfur eyaletindeki sosyal ve ekonomik duruma ilişkin bir takım değişimler yapacağını söyleyen Ahmed, Darfur'un kalkınma projelerine verdiği destekten dolayı Katar'a teşekkür ederek, "Bizler, bölgedeki barış ve kalkınma sürecini yürütmede Katar devletini gerçek bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Katar Kalkınma Fonu Müdürü Kevari ise söz konusu projelerin, Darfur'un yeniden imarı ve kalkınması konusunda Katar'ı taahhüt ettiği projeler kapsamında gerçekleştiğini kaydederek, "Bu projeler, Katar devletinin Darfur bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını hafifletmeye yönelik insani plan çerçevesinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Katar, Nisan 2013'te Darfur'un imarı için toplanan donör ülkeler konferansında 500 milyon dolar yardım vaadinde bulunmuştu.

Darfur, 2003 yılından bu yana "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi ile hükümet güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor.