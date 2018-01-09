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Katar'dan Gazze'de "biyonik kulak" ameliyatı

- Katar Kızılayı ve Hamad Tıp Kurumu'ndan bir heyet, Gazze'de işitme kaybına uğrayan 24 çocuğa biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirdi

Katar'dan Gazze'de

DOHA (AA) - Katar Kızılayı ve Hamad Tıp Kurumu'ndan bir heyetin, Gazze'de işitme kaybına uğrayan 24 çocuğa biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA, Katar Kızılayı Tıp Komitesi Başkanı Abdusselam el-Kahtani'den aktardığı haberde, heyetin, Gazze'de işitme kaybına uğrayan 24 çocuğa koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Heyetin geçen yıl da 44 çocuğa benzer operasyonlar yaptığını kaydeden Kahtani, Gazze'de yürüttükleri proje kapsamında gelecek yıllarda işitme kaybının erken tespiti, işitme cihazları ve biyonik kulak ameliyatları üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etti.

Kahtani, söz konusu projeyle hem yeni doğanlarda hem de okul çağına gelmiş çocuklarda erken teşhis konularak, gerekli tedavilerin yapılabileceğini aktardı.

Katar Kızılayı'nın istatistiklerine göre, Filistin'de 0-5 yaş arası işitme engeli toplam engellilerin yüzde 1,3'üne denk gelirken söz konusu oran dünya ortalamasının yedi kat fazlasına tekabül ediyor.

Gazze'de yıllık 500 ila 600 çocuk işitme cihazına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca 18 yaş üzeri 2 bin 409 kişi, 18 yaş altı bin 243 kişi işitme kaybı yaşıyor.


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Biyonik KulakGazzeKatar Kızılayı
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