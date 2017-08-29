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Katar'dan İsrailli milletvekillerine kınama

- Katar, İsrailli aşırı sağcı milletvekilleri Glick ve Moalem'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Katar'dan İsrailli milletvekillerine kınama

DOHA (AA) - Katar, İsrailli aşırı sağcı milletvekilleri Yehuda Glick ve Shuli Moalem'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu adım "tehlikeli ve dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularını tahrik edici" olarak nitelendirildi.

İsrail'in Aksa'ya yönelik tekrar eden saldırıları ve uygulamalarının yankılarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası toplumdan bu saldırıları durdurmak için sorumluluk üstlenmesi istendi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, aşırı sağcı Likud Partisi üyesi Glick ve HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partili Moalem, İsrail polisinin koruması altında, beraberlerindeki heyetlerle ayrı ayrı Fas (el-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Yahudi milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya "deneme" amaçlı girişlerine izin vermişti. Glick ve Moalem, Netanyahu'nun kararından sonra Harem-i Şerif'e giren ilk Yahudi milletvekilleri oldu.

Yahudi milletvekillerinin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına Kudüslü alimler tepki göstermişti.


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Anahtar Kelimeler:
KatarMescid-i AksaShuli MoalemYehuda Glick
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