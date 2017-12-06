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Katar'dan Kuveyt'in çözüm çabalarına destek

- Katar, Kuveyt Emiri Sabah'ın Körfez krizinin diyalog yoluyla çözümü için sarf ettiği çabaları desteklediğini bildirdi

Katar'dan Kuveyt'in çözüm çabalarına destek

DOHA (AA) - Katar, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Körfez krizinin diyalog yoluyla çözümü için sarf ettiği çabaları desteklediğini belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) bütünlüğünü korumak için harcadığı çabalardan övgüyle söz edildi.

Kuveyt'in, KİK toplantılarının devam etmesi, ortak Körfez çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda gösterdiği gayretin "takdire şayan" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, KİK'in temel sisteminde değişikliklerin yapılması için çalışacak bir komitenin görevlendirilmesi yönünde Kuveyt'in çağrısının da desteklendiği aktarıldı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı konusunda da son derece endişeli olunduğu ifade edilen açıklamada, "uluslararası kanunlara tamamen aykırı olan bu adımın, Ortadoğu'daki istikrar ve güvenliğe yönelik tehlikeli yansımaları olacağı" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin halkına destek veren değişmez tutumuna vurgu yapıldı.

Yalnızca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın katıldığı KİK 38. Olağan Zirvesi, kuruluşundan bu yana en düşük temsil düzeyiyle dün gerçekleşmişti.


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KatarKörfezKuveyt
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