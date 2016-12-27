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Katar'dan Libyalı terör mağdurlarına yardım

- Libya'nın Sirte kentinde evlerine dönen ailelere Katar Kızılayı tarafından 5 milyon dolarlık ayni yardım yapılacak

Katar'dan Libyalı terör mağdurlarına yardım

DOHA (AA) - Katar Kızılayının, Libya'nın Sirte kentinde evlerine dönen aileler için 5 milyon dolar yardım tahsis ettiği bildirildi.

Kızılaydan yapılan açıklamada, Libya'da terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Sirte kentine dönen ailelerin insani ihtiyaçlarına destek amacıyla Katar Kalkınma Fonundan 5 milyon dolar bütçe ayrıldığı kaydedildi.

Bu destekle Sirte'de ikamet eden yaklaşık 79 bin 400 kişinin 6 ay acil yardım ve sağlık alanındaki temel ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tüm yardım malzemelerinin kısa sürede ulaştırılabilmesi bakımından Tunus'tan temin edileceği duyuruldu.

Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Casım el-Kevari de yapılan bağışın mağdur kişilerin sağlık, su ve diğer alanlar başta olmak üzere sıkıntılarını hafifletmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sirac, 18 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ unsurlarının Sirte'den temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandırıldığını ifade etmişti.

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