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Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı

Katar, Myanmar hükümetine uluslararası yasalara uyması ve Arakanlı Müslümanları koruması çağrısında bulundu.

Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mübarek bayram günlerinde Rohingyalı Müslümanlara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Myanmar hükümetinin sivilleri koruma ve uzlaşıyı sağlama konusundaki uluslararası yasalara uyması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, son bir günde binlerce Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e yasa dışı yollardan girdiğine işaret ederek, 25 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e gelenlerin sayısının 60 bini bulduğunu belirtmişti.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) de 28 Ağustos'ta Arakan eyaletinde 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini bildirmişti.

Muhabir: Safiye Karabacak

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ArakanDünyaKatarMyanmar
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