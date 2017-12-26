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Katar'dan sığınmacılara yardım kampanyası

Katar Hayır Kurumu'nun başlattığı kampanya kapsamında Arakan, Filistin, Irak ve Suriyeli 1 milyondan fazla sığınmacıya 18 milyon dolarlık yardım ulaştırılması amaçlanıyor.

Katar'dan sığınmacılara yardım kampanyası

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Arakan, Filistin, Irak ve Suriyeli 1 milyondan fazla sığınmacı ile göçmeni kapsayacak bir yardım kampanyası başlattı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, "Felaketzedelerin Kışı" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında sığınmacılara gıda ve kışlık kıyafetlerin yanı sıra çeşitli yardımların ulaştırılması amaçlanıyor.

Katar Hayır Kurumu Proje Yöneticisi Halid el-Yafii, kampanya ile söz konusu 4 ülkedeki 1 milyondan fazla Müslüman sığınmacı ve göçmene 65 milyon riyal (18 milyon dolar) değerinde yardımda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yafii, kampanya kapsamında sığınmacıların gıda, kışlık kıyafet, çadır, battaniye, okul malzemesi gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Katar Hayır Kurumu, birkaç gün önce de Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar ile Suriyeli göçmenlere çeşitli yardım malzemeleri dağıtmıştı.

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ArakanDünyaFilistinIrakKatar Hayır KurumuQatar CharitySuriye
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