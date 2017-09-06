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Katar'dan Suriye açıklaması

- Katar Dışişleri Bakanlığı Suriye'de savaş suçlularına dair herhangi bir yaptırım uygulanmamasının halka yönelik "sistematik zulümlerin" sürmesine neden olduğunu belirterek, sorumlular için uluslararası yargılama talebini tekrarladı - Katar, halkın meşru taleplerini karşılamak için Suriye krizine Cenevre-1 Bildirisi ve BMGK kararları doğrultusunda acilen siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı

Katar'dan Suriye açıklaması

DOHA (AA) - Katar, Suriye'de savaş suçlularına dair herhangi bir yaptırım uygulanmamasının halka yönelik "sistematik zulümlerin" sürmesine neden olduğunu belirterek, sorumlular için uluslararası yargılama talebini yineledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun bugün yayımladığı raporun ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta, suçluların serbestçe dolaşmasının şiddet olaylarının tırmanmasına katkı sağladığı vurgulanarak, Suriye'deki savaş suçlularının uluslararası adaletin karşına çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, halkın meşru taleplerini karşılamak için Suriye krizine Cenevre-1 Bildirisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda acilen siyasi bir çözüm bulunması gerektiği belirtildi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib ilindeki Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamında "sarin gazı" kullandığını bugün açıklamıştı.

Rejimin kimyasal silah katliamında, en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı.

Suriye'de iç savaşın bitirilmesine yönelik ilk adım, 30 Haziran 2012'deki Cenevre-1 görüşmeleriyle atılmış ancak istişareler sonucu ortaya çıkan Cenevre Bildirisi hayata geçirilememişti.

Cenevre-1 Konferansı'ndan sonra yayımlanan Cenevre Bildirisi, Suriye’de iç savaşa son verme hedefiyle siyasi bir geçiş sürecinin başlatılmasını, tarafların karşılıklı rızasıyla oluşturulacak ve tam yetkiye sahip olacak bir geçiş yönetimi kurulmasını, kuşatma altındaki bölgelere insani yardım gönderilmesini ve tutukluların serbest bırakılmasını öngörüyordu.


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Cenevre-1KatarSuriye
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