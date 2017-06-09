Katar'ın Amman Büyükelçisi Ürdün'den ayrıldı

AMMAN (AA) - Katar'ın Amman Büyükelçisi Bender bin Muhammed el-Atiyye'nin, Ürdün'ün, ülkesiyle diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı üzerine başkent Amman'dan ayrıldığı bildirildi.
Büyükelçilik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Katar'ın Amman Büyükelçisi Atiyye, öğleden sonra Ürdün'den ayrıldı.
Ürdün hükümet kaynakları da diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi kararının ardından Katar'ın Amman Büyükelçisi Atiyye'den ülkeyi terk etmesinin istendiğini aktardı.
Ürdün salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.