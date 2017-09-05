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Katar'ın en büyük limanı açıldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, ülkenin en büyük limanı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Hamed Limanı'nın açılışını yaptığı bildirildi.

Katar'ın en büyük limanı açıldı

DOHA (AA) - Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, bugün ülkenin en büyük limanı Uluslararası Hamed Limanı'nın açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti limanın, Katar'ın kendi kendine yetmesini sağlama kapsamındaki 2030 ulusal vizyonunun amaçlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Saliti, limana bağlı kurumların, imalat, dönüştürme, rafine ve stratejik doğal kaynak rezervlerine destek için birer merkez haline geleceğini ifade etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, söz konusu liman, açılışı yapılmamasına rağmen yaklaşık 2 aydır hizmet veriyor. Bazı Arap ülkelerinin Katar'a abluka uygulamasıyla başlayan krizin olumsuz etkilerinin giderilmesine katkı sağlayan limana geçen ay 49 bin konteyner indirildiği belirtiliyor.

Yılda 7,5 milyon konteyner kapasitesiyle hizmet verecek 28,5 kilometrekare alana kurulu Hamed Limanı'nın, 2020-2021 yıllarında kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı


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DünyaKatarUluslararası Hamed Limanı
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