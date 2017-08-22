Katar'ın Gazze'ye yardımları sürüyor

GAZZE (AA) - Katar, bazı Arap ülkelerinin Doha yönetimine uyguladığı ambargoya rağmen Gazze Şeridi'ndeki insani yardım projelerine devam edeceğini duyurdu.

Gazze'nin İmarı İçin Katar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Katar'ın, Emir Temim bin Hamed Al Sani ile babası Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin talimatları doğrultusunda Filistin meselesine yönelik desteğini sürdürdüğü" ifade edildi.

Açıklamada, "Katar'a uygulanan ambargoya rağmen Gazze'deki projelerimize devam ediyoruz." denildi.

Söz konusu desteğin başta Filistin olmak üzere bölgede yaşanan insani meseleler karşısındaki Arap sorumluluğu bilincinden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, "bölgedeki istikrarın sağlanması konusunda Filistin meselesinin stratejik bir öneme sahip olduğu" vurgulandı.



Açıklamada ayrıca "Gazze'nin İmarı İçin Katar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi'nin Gazze'den tamamen ayrıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.

Büyükelçinin geçen cuma günü rutin programı çerçevesinde bölgeden ayrıldığı kaydedilen açıklamada, Gazze'ye yeni bir ziyaret gerçekleştirecek olan İmadi'nin yeni projeler kapsamında bazı anlaşmalara imza atacağı aktarıldı.

İmadi, Katar tarafından finanse edilen konut ve alt yapı projelerine yönelik incelemelerde bulunmak için zaman zaman Gazze Şeridi'ne ziyaretler gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfezde bir kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.