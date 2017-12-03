Katar'ın Husiler için arabuluculuk yaptığı iddiası

DOHA (AA) - Katar, "Yemen'de çatışan Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih arasında arabuluculuk yaptığına" ilişkin iddiaları kınayarak, Yemen'deki anlamsız savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, "Katar devleti, ambargo uygulayan ülkelere ait bazı basın organlarında yer alan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın Doha yönetiminin, Yemen'deki taraflar arasında arabuluculuk yaptığına ilişkin açıklamalarını reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Bu tür açıklamaların mesnetsiz olduğu ve BAE dışişleri yetkilisi tarafından yapılması nedeniyle şaşkınlığa yol açtığı belirtilen haberde, kardeş Yemen halkının çıkarlarına hizmet etmeyen bu tür açıklamaların dikkatle araştırılması gerektiği kaydedildi.

Katar'ın, bedelini kardeş Yemen halkının ödediği anlamsız savaşın sonlanması ve uluslararası meşru kararlara göre siyasi bir çözüme ulaşılması için herhangi bir arabuluculuğu memnuniyetle karşılayacağı aktarıldı.

Yemen'de istikrarın yeninden sağlanması, birlik ve beraberliğin korunması için ülkedeki tüm tarafların diyaloğa çağrıldığı haberde, Kuveyt'in Yemenli taraflar arasındaki arabuluculuk çabalarının Katar tarafından desteklenmeye devam edildiği vurgulandı.

Haberde, Katar'ın, halihazırdaki savaşın yol açtığı zor şartlarda ve trajik durumla mücadelesinde kardeş Yemen halkına elinden gelen her türlü yardımı yapacağı belirtildi.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetime karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Karşılıklı sert açıklamalar ve restleşmelerle başlayan gerginlik, Sana'da zaman zaman silahlı çatışmalarla tırmanıyor.

Taraflar arasında son günlerde Sana ve çevresinde silahlı çatışmalar yaşanırken, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar'ın Husi milisleri kurtarmak için yaptığı arabuluculuğun belgeli" olduğunu öne sürmüştü.