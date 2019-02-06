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Katar'la AB arasında ulaşım ve taşımacılık anlaşması

- Katarla AB arasında hava taşımacılığı alanında anlaşmaya varıldı - Katar Havayolları 2018'de ablukaya rağmen 25 yeni destinasyona uçuş gerçekleştirdi

Katar'la AB arasında ulaşım ve taşımacılık anlaşması
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DOHA (AA) - Katar Havayolları, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine ait hava yolları şirketleriyle iş birliği imkanı sağlayan anlaşma yaptı.

Avrupa Birliği Taşımacılık Komisyon Direktörü Henrik Hololei, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Katarla AB arasında hava taşımacılığı alanında anlaşmaya varıldığını söyledi.

Hololei, AB ülkelerinin ilk kez böyle bir anlaşma yaptığını bunun da Katarla yapıldığını dile getirdi.

Anlaşmanın yaklaşık 6 ay sonra imzalanacağını belirten Hololei, bunun Katar ile AB arasında yeni bir sayfa açacağını vurguladı.

Öte yandan Katar haber ajansına açıklama yapan Katar Havayolları Ceosu Ekber el-Bakir, Katar Havayolları 2018'de ablukaya rağmen 25 yeni destinasyona uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ablukaya rağmen Katar Havayollarının gücünü ortaya koyduğunu belirten Bakir, Katar Havayollarının şu an 230 uçağa sahip olduğunu ve 160'tan fazla noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, dünyada en hızlı gelişen havayolları haline geldiğine dikkati çekti.

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AnlaşmaAvrupa BirliğiHava TaşımacılığıHenrik HololeiKatarKatar Havayolları CEO'su Ekber El Bekir
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