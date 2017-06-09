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Katarlı çocuklar geleneksel ramazan etkinliğinde eğlendi

- Ramazanın 14'üncü günü iftardan sonra kutlanan geleneksel Garangoa etkinliğine katılan Katarlı çocuklar doyasıya eğlendi

Katarlı çocuklar geleneksel ramazan etkinliğinde eğlendi

DOHA (AA) - Ramazanın 14'üncü günü iftardan sonra kutlanan ve kökeni Abbasilere kadar uzanan Garangoa etkinliğine katılan Katarlı çocuklar doyasıya eğlendi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya rağmen Katar'da sosyal hayat tüm canlılığıyla devam ediyor.

Körfez ülkelerinde geleneksel olarak kutlanan ramazan etkinliği Garangoa, Katar'ın başkenti Doha'da yoğun ilgi gördü.

Çocukların renkli kıyafetler giyindiği, kadınların yöresel kıyafetleriyle kuruyemiş ve şeker dolu torbalar dağıttığı etkinlik, şehrin çeşitli noktalarında kutlandı. Çocuklara balonların dağıtıldığı, palyaçoların yer aldığı ve sulu boya resimlerinin yapıldığı etkinlikte yüzlerini boyayan çocuklar ilahiler söyleyerek dua etti.

Körfez ülkelerinde meşhur olan şahin eşliğinde fotoğraflar çekilen çocuklar ve aileleri, topladıkları kuruyemiş ve şekerlerin tadını çıkardı.

İsmini, kelime manası Arapça'da "kapı çalmak" anlamına gelen "Gara" kelimesinden alan Garangoa, Katarlı çocukların her yıl iple çektiği bir eğlence olarak biliniyor.

Ramazanın 14'üncü günü iftardan sonra başlayan Garangoa, geçmişte çocukların mahalledeki evlerin kapılarını çalarak şeker ve kuruyemiş topladıkları gün olarak biliniyor. Bugün söz konusu etkinlik Katar'daki çeşitli merkezlerde düzenlenen kültürel bir etkinliğe dönüşmüş durumda.



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ArapGarangoaRamazan
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