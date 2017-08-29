Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri ekonomi
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Katarlı hacı adayları kutsal topraklarda

CİDDE (AA) - Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Katarlıların sayısının bin 300'e ulaştığı bildirildi.Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberine göre, Katarlı hacı adayları Selva Sınır Kapısı'ndan...

Katarlı hacı adayları kutsal topraklarda

CİDDE (AA) - Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Katarlıların sayısının bin 300'e ulaştığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberine göre, Katarlı hacı adayları Selva Sınır Kapısı'ndan geçerek kutsal topraklara gelmeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki tek kara sınır kapısı olan Selva'dan şu ana kadar Suudi Arabistan topraklarına geçen bin 300 Katarlı hacı adayının, talepleri doğrultusunda hava veya kara yoluyla Mekke'ye taşındığı belirtildi.

Katarlı hacı adayları, bu yıl Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatı ile misafir olarak ağırlanıyor.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının bu yıl Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman'ın emri ile hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hac 2017KatarSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5