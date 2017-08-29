Katarlı hacı adayları kutsal topraklarda

CİDDE (AA) - Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Katarlıların sayısının bin 300'e ulaştığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberine göre, Katarlı hacı adayları Selva Sınır Kapısı'ndan geçerek kutsal topraklara gelmeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki tek kara sınır kapısı olan Selva'dan şu ana kadar Suudi Arabistan topraklarına geçen bin 300 Katarlı hacı adayının, talepleri doğrultusunda hava veya kara yoluyla Mekke'ye taşındığı belirtildi.

Katarlı hacı adayları, bu yıl Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatı ile misafir olarak ağırlanıyor.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının bu yıl Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman'ın emri ile hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.