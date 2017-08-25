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Katarlı hacı adayları Suudi Arabistan'da

- Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen hacı adaylarının sayısı 700'ü Katarlı olmak üzere, 1 milyon 405 bine ulaştı

Katarlı hacı adayları Suudi Arabistan'da

CİDDE (AA) - Bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için kara yolu üzerinden Suudi Arabistan'a gelen Katarlıların sayısının 700'e ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberine göre, Katarlı hacı adayları Selva Sınır Kapısı'ndan geçerek kutsal topraklara gelmeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki kara sınır kapısı olan Selva'dan şu ana kadar Suudi Arabistan topraklarına giriş yapan 700 Katarlı hacı adayının, talepleri doğrultusunda hava veya kara yolu ile Mekke'ye taşındığı kaydedildi.

- 1 milyon 405 bin hacı adayı kutsal topraklarda

Öte yandan şu ana kadar hac ibadetini yerine getirmek isteyen 1 milyon 405 bin kişinin kutsal topraklara geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan Pasaport İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kara, hava veya deniz yolu ile kutsal topraklara gelen hacı adaylarının sayısı 1 milyon 405 bin." denildi.

Hacı adaylarından 1 milyon 313 binin hava, 80 binin kara, 12 binin ise deniz yolu ile Suudi Arabistan'a geldiğine işaret edilen açıklamada, Yemenlilerin Vedia, Iraklıların ise Arar sınır kapılarını kullanarak kutsal topraklara geldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl kutsal topraklara ulaşan hacı adaylarının sayısında 350 bin artış yaşandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
HacıKatarSuudi Arabistan
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