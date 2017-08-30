Katarlı hacı adaylarının sayısı arttı

MEKKE (AA) - Hac farizasını yerine getirmek üzere bu yıl Suudi Arabistan'a gelen Katarlıların sayısının geçen yıla kıyasla arttığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Emiri ve Suudi Arabistan Merkezi Hac Komitesi Başkanı Prens Halid el-Faysal, Mina'da basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın her köşesinden yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara geldiğini belirten Faysal, "Bu yıl hac için gelen Katarlıların sayısı bin 564'e ulaştı. Geçen yıl bin 210 kişi gelmişti." dedi.

Faysal, Suudi Arabistan yönetiminin 300 binden fazla asker ve sivili, hacılara hizmet etmek ve onların güvenliğini sağlamak için görevlendirdiğini aktardı.

Katarlı hacı adayları, bu yıl Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatı ile misafir olarak ağırlanıyor.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının bu yıl Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman'ın emri ile hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.