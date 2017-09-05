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Kate Middleton'un üstsüz fotoğrafını yayımlayan dergiye ceza

- Fransız mahkemesi, Closer dergisinin ve editoryal yöneticilerinin Middleton ve Prens William'a 190 bin avro tazminat ödemesini kararlaştırdı

Kate Middleton'un üstsüz fotoğrafını yayımlayan dergiye ceza

PARİS (AA) - Fransız mahkemesi, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William'a, Middleton'ın üstsüz fotoğraflarının çekilmesi ve yayımlanması nedeniyle 190 bin avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Nanterre'deki mahkeme, bir paparazzi tarafından, Middleton'ın, Fransa'da tatilde iken izinsiz olarak üstsüz fotoğrafının çekilmesini "özel hayatın ihlali" olarak değerlendirdi.

Mahkeme, Middleton ve eşi Prens William'a fotoğrafı yayımlayan Closer dergisinin 100 bin avro, derginin o zamanki genel yayın yönetmeni ve editörünün 45'er bin avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Middleton'ın avukatları 1,5 milyon avro tazminat talep etmişti.

Fransa'nın Luberon bölgesindeki bir şatoda 2012 yılında çekilen fotoğraflarla ilgili 3'ü foto muhabiri toplam 6 kişi yargılanıyordu.


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