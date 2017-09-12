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Katil zanlısını seyyar satıcı görünümlü polisler yakalamış

- Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in katil zanlısı damadını, İzmir'de halkın içinde seyyar satıcı görünümüyle dolaşan "Güven Timi" ekiplerinin yakaladığı ortaya çıktı - Yurt dışına kaçmak için İzmir'e geldiği öne sürülen zanlının Alsancak'ta günlük ev tuttuğu, evi kiralayan emlakçıya da kimlik bildiriminde bulunmadığı gerekçesiyle 10 bin lira ceza verildiği belirlendi

Katil zanlısını seyyar satıcı görünümlü polisler yakalamış

İZMİR (AA) - İstanbul Başakşehir'de kızının evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı Cemil Yavuz Karanfil'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Güven Timi"nde çalışan seyyar satıcı görünümündeki polislerin yakaladığı ortaya çıktı.

Demirel'i öldürdükten sonra 105 gün firar eden ve İzmir'de dün gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Demirel'in katil zanlısı damadının yakalanmasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve halkın yoğun olduğu meydan, alışveriş merkezleri ve sokaklarda görev yapan seyyar satıcı görünümündeki "Güven Timi", gölge bir noktada güneş gözlüğüyle çimlerin üzerinde oturan bir kişiyi fark etti.

Ekiplerin kimlik göstermesini istedikleri zanlı, heyecanlı ve tedirgin davranışlarda bulunarak güvenlik güçlerine sahte kimlik verdi.

Bu sırada kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayan ekipler, kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Zanlıyı, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, parmak izinin Kadir Demirel'i öldüren zanlınınkiyle eşleştiğini belirledi.

- Günlük ev kiralamış

Kayınpederi Kadir Demirel'i bıçakla öldürdükten sonra eşi Esma Karanfili de yaralayıp kaçan Cemil Yavuz Karanfil'in firarda olduğu süreyi İstanbul, Sakarya'nın Sapanca ilçesi ve Edirne'de geçirdiği, bu sürede birkaç kez de İstanbul'a gidip geldiği tespit edildi. Yurt dışına kaçma planları yaptığı iddia edilen Karanfil'in satın aldığı motorla son olarak İzmir'e geldiği belirlendi.

Karanfil'in bir emlakçı aracılığıyla Alsancak semtinde günübirlik ev kiraladığı bildirildi. Zanlının, günlük 100 lira karşılığında 30 gün evde kalmak için emlakçıyla anlaştığı öğrenildi.

Zanlının bir gece kalabildiği evi kiralayan emlakçıya da ulaşan ekipler, kimlik bildirim kayıt sistemi bulunmadığı tespit edilen emlakçıya 10 bin lira para cezası verdi.

- "Göçmen gibi kaçacaktı" iddiası

Güvenlik güçlerinden 105 gün boyunca kaçan zanlının son olarak geldiği İzmir'den göçmenlerle hareket ederek yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma planı yaptığı, geçişi organize eden şebekelerle irtibata geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen, yorgun gözüken ve sürekli ağlayan zanlının pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

- Olay

İstanbul Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'a giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanındaki bıçakla kayınpederini yaralamıştı. Karanfil, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybetmiş, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemil Yavuz KaranfilCinayetİzmir Emniyet MüdürlüğüKadir DemirelYeni Akit
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