İSTANBUL (AA) - Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold, bu özelliği ile geleceğin akıllı telefon kategorisini başlatıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın "ilk" dinamik AMOLED katlanabilir sonsuz ekranı ve şimdiye dek sunulan "en yetenekli" kamera Galaxy Fold'da buluştu.

Samsung Electronics yeni bir akıllı telefon kategorisi oluşturan ve merakla beklenen yeni Galaxy Fold katlanabilir cihazını tanıttı. Galaxy Fold, katlanarak kapak ekranlı kompakt bir cihaza dönüşen dünyanın ilk 7,3 inç katlanabilir sonsuz ekranı ile sunulacak. Galaxy Fold; video izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirmek amacıyla tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, Samsung'un akıllı telefonla nelerin yapılabileceğini değiştirerek mobil inovasyon tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Galaxy Fold, katlanabilir sonsuz ekranımızla daha önce görülmemiş yeni kabiliyetleri açığa çıkaran yepyeni bir kategoriyi tanımlıyor. Galaxy Fold’u geleneksel bir akıllı telefonun sınırlarının ötesine geçerek, katlanabilir premium bir cihazın neler yapabileceğini deneyimlemek isteyenler için yarattık." ifadelerini kullandı.





- Akıllı telefon ve tablet katlanarak bir oldu





Verilen bilgiye göre, Galaxy Fold, Samsung’un ilk esnek ekran prototipini 2011’de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor. Galaxy Fold ile kullanıcılar hem telefon hem de tablet dünyasının en iyi yönlerine sahip oluyor.

Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran oluşturdu. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.



Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.



Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor.

