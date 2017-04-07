"Katliamdan ıslak havluyu ağzımıza bağlayıp kaçtık"

İDLİB (AA)- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah saldırısına maruz kalan Suriyeliler, saldırının üzerinden günler geçmesine rağmen soludukları zehirli kimyasalların etkisinden halen kurtulamıyor.

Esed rejimi, 4 Nisan Salı günü, sabah erken saatlerde, İdlib'e bağlı Han Şeyhun'u kimyasal silahla bombalamıştı.

Saldırıya uykuda yakalanan, çoğu kadın ve çocuk 100'den fazla sivil gözleri açık bir şekilde hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi de soludukları zehirli kimyasallardan etkilenmişti.

Avvad ailesi, katliamdan sağ kurtulan ancak zehirlenen ve halen tedavi altında bulunan Han Şeyhunlulardan sadece biri. Suriye sınırında tedavi için ambulansla Türkiye'ye geçmeyi bekleyen Avvad ailesi, saldırı esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Zehirli gazdan etkilenen ailenin araç içinde nefes almakta halen zorluk çeken aile üyelerinden anne Dua Avvad, saldırı anını şu ifadelerle hatırladı:

"Bombardımanın ardından balkona çıktık, sarı yeşil bir duman gördük, kokuyu soluduk, zehir gibiydi, o an kimyasal olduğunu anladık. İnsanlar yerlere düşmeye başladı."



Bilincini kısa süreliğine kaybettiğini dile getiren Avvad, "Gözlerimiz ağrıdı ve nefes alamamaya başladık. Vücudumuz uyuşmaya başladı. O an zehirlendiğimizi anladık. İki gündür hastanedeyiz ama daha iyileşemedik." dedi.

Baba Necdet Avvad ise saldırı anında uyanık olan çok az Han Şeyhun sakinlerden.

Avvad, bombardıman uçaklarını gördüğünü ve aynı zamanda sokaktaki kişilerin uyuyan insanları uyandırmak için havaya ateş etmeye başladığını duyduğunu aktardı.

İki çocuk babası Avvad, "Han Şeyhun’un vurulduğu roketlerden birisi bizim mahalleye düştü. Saldırı sonrasında oluşan sarı duman ve koku nedeniyle saldırıda ya klor ya da sinir gazı kullanıldığını düşündük." şeklinde konuştu.

Saldırı sonrasında bilincini kısa süreliğine kaybettiğini söyleyen Avvad, kaçışlarını "Kendimize geldiğimizde zehirli gazlardan korunmak için havluları ıslatarak ağzımıza bağlayıp kaçtık." ifadeleriyle anlattı.

Beldedeki hastaneye ulaştıklarını dile getiren Avvad, "Tedaviye rağmen halen rahatlayamadık." dedi.