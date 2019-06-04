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"Katma değeri yüksek ürünler üretebilir hale geldik"

- KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "KARDEMİR'de yaklaşık 25 yıldır 2,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar bizi katma değeri yüksek ürün üretebilir hale getirdi"

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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, "KARDEMİR'de yaklaşık 25 yıldır 2,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar bizi katma değeri yüksek ürün üretebilir hale getirdi." dedi.

Güleç, fabrikada düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, çevre dostu bir fabrika olduklarını, bugün bayram ve Dünya Çevre Günü anısına çalışanlara birer fidan hediye edeceklerini söyledi.

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir çevre yatırımını tamamladıklarını aktaran Güleç, yatırımların devam edeceğini kaydetti.

Güleç, fabrikanın her geçen gün büyüdüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KARDEMİR'de yaklaşık 25 yıldır 2,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar bizi katma değeri yüksek ürün üretebilir hale getirdi. Şimdi KARDEMİR bu sene sonunda inşallah 3 milyon ton/yıl üretim seviyesine ulaşmış olacak. Önümüzdeki yıl tek bir yüksek fırın ilave edeceğiz. Onunla birlikte 3,5 milyon kapasiteye çıkacak. Yalnızca 500 bin ton/yıl inşaat demiri üreten bu fabrika bugün katma değeri yüksek birçok ürün üretebilir hale geldi. Bunlardan en başta rayla başladık, Türkiye'de hiç olmayan ağır profilleri ürettik. Makine imalat sanayisine ham madde tedariki için Filmaşin fabrikasını kurduk. Şu an sıcak testleri bitmek üzere olan tekerlek fabrikasını kurduk. Bu dev fabrika yüksek katma değerli ürünler üretiyor. Burada silah sanayisine, otomotiv sanayisine, makine imalat sanayisine ürün tedariki, yatırımlar sayesinde oldu. Bundan sonra inşallah sipariş geldikçe bu ürünleri de üreteceğiz."

Fabrikada çalışanların yüzünün güldüğünü dile getiren Güleç, herkesin bayramını kutladı.

Genel Müdür Hüseyin Soykan, Özçelik-İş Sendikası yetkilileri ve fabrika yönetiminin de katıldığı bayramlaşma töreni, çalışanlara bayram hediyesi olarak fidan dağıtılmasıyla son buldu.

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