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Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ağır darbe

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında 19 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor - Operasyonda, şimdiye kadar 782 muhtelif tipte silah, 422 bin 477 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi

Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ağır darbe

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince 53 gündür yürütülen operasyonda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında 19 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyon kapsamında 4-9 Haziran arasında 10 mağara tespit edildi, bu mağaralarda terör örgütü PKK/KCK tarafından gizlenmiş M-16 piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 26 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 mavzer silah, 86 kalaşnikof şarjörü, 4 M-16 şarjörü, 111 bin 6 çeşitli tipte mühimmat, 38 el bombası, 2 anti tank mayını, amonyum-nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 96 büyük tüp, 50 küçük tüp, 650 litre mazot, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede 19 Nisan'dan itibaren devam eden operasyonda, bugüne kadar 782 muhtelif tipte silah, 422 bin 477 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, bölgede operasyonlara kararlılıkla devam ediliyor.


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Katoşırnak
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