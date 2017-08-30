İSTANBUL (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, bu toprakları Türkiye yapan değere sahip çıkmak için ve daha önce yaşanmış ihlallerin geride kaldığını anlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bundan sonra da kimse herhangi bir ihlale uğramasın diye çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Kan, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe Ar-Ge Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yemekli programda, aralarında Türk sinemasının emektar isimlerinin de bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Sanatçı Yaşam Evi" sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı'nca organize edilen programda, emektar isimlerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Kavakcı Kan, davetlilere görevine ilişkin bilgi verdi, yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.

- "İnsan hakları denildiğinde akla ihlaller geliyor"

Ravza Kavakcı Kan, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanatçı Yaşam Evi'nde kalan emektar sanatçıları ziyaret etmek istediklerini, zaman zaman bir araya geldiklerini ama onlara bayramda bir yemek sözünün olduğunu söyledi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak da sanatçıların hakları için de çalışma yapmaları gerektiğini bildiklerini belirten Kavakcı, "Onun için de bugün bayramlarını tebrik etmek için bir araya geldik. Kurban Bayramı için niyet etmiştik ama bizim bayramda çok yoğun programımız olacak. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle kıymetli emektar sinemacılarımızla, sanatçılarımızla bir araya geldik. Hem onların dualarını almak hem de sohbet etmek için bugün buradayız. Davetimize icabet ettikleri için de çok mutluyuz." diye konuştu.

Ravza Kavakcı Kan, akla insan hakları denildiğinde genelde ihlaller geldiğini ama yapılan çok güzel şeylerin de olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maalesef zaman zaman onlar manşetlerde görülmediği için gözardı edilebiliyor. Biz yaptığımız olumlu, insan hakları adına yapılan güzel şeyleri paylaşmak, bunları çoğaltmak, yaymak istiyoruz. Yaşama hakkından ülkesinde özgür, hayati tehlike olmadan güvende yaşayabilme hakkına kadar ihlale uğramış insanların dertlerine derman olmak istiyoruz. Aynı zamanda nereden nereye geldik bunun da çalışmasını yapmak istiyoruz. Bu bayramda bu vesileyle daha önce hak ihlallerine uğramış vatandaşlarımızla beraber olacağız. Bizi biz yapan, bu toprakları Türkiye yapan değere sahip çıkmak için, bundan sonrası için ve daha önce yaşanmış ihlallerin geride kaldığını anlatmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra da kimse herhangi bir ihlale uğramasın diye çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

- "Arakan Müslümanlarına yapılanlar kabul edilemez"

Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Kan, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Myanmar'da Arakan Müslümanlarına yapılanlar kabul edilemez. Bizim için dünyanın neresinde olursa olsun bir can kaybı, bir insanlığın kaybı demek. Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktıysak, oradaki kardeşlerimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu manada biz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak çalışmalarımızı başlattık. Oradaki bir canın daha kaybolmaması, bir hayatın daha zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız."

Programa, tiyatro ve sinema sanatçıları Mehtap Anıl, Ayten Erman, yapımcı ve yönetmen Günay Kosova, yazarlar Hülya Tozlu, Osman Akkuşak, Selma Selçuker, ses sanatçısı Müzeyyen Üner, senarist, yönetmen Ertem Göreç gibi isimler katıldı.