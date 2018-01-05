Kavga anı güvelik kamerasına yansıdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de hastane poliklinik girişi önüne park eden kişiyi uyaran güvenlik çalışanının, sürücü tarafından darbedilme anı kameralarca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik girişi önüne gelen minibüs sürücüsü S.A, aracını bırakarak içeriye girmek istedi.

Bunun üzerine hastane güvenlik görevlisi E.O minibüsün hasta girişinde olduğunu ve bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi.

İkili arasında kısa süreliğine yaşanan sözlü tartışmanın ardından sürücü aracına binerek hareket etti. Hareket ettikten kısa bir süre sonra duran sürücü S.A, araçtan inerek güvenlik görevlisini darbetmeye başladı.

İkilinin arasından yaşanan arbede çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Kavganın ardından hastane polisi olay yerine gelerek, güvenlik görevlisine saldıran S.A'yı gözaltına aldı.



Kavga anı hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerinde, sürücünün aracı park etmesi, güvenlik görevlisinin kendisini uyarması, aracı kaldırtması ve sürücünün araçtan inerek görevliye saldırması yer alıyor.



