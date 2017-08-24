Kavga ihbarına gittiler sürprizle karşılaştılar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, askere gidecek gençler, kendileri için hazırlanan uğurlama töreninde polislere sürpriz yaptı. Gençler, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları, Türk bayrakları açıp "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile karşıladıkları polislere çiçek verdi.

Kızılçukur Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kavaklıdere Mahallesi'ndeki dernek binasında, askere gidecek 10 genç için uğurlama programı düzenlendi.

Yaşadıkları coşkuyu polisler ile paylaşmak isteyen gençler, ''155 Polis İmdat' hattını arayarak, programın yapıldığı bölgede silahlı kavga yaşandığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ve dernek binasının önünde, asker adayları ve vatandaşların yaktıkları meşaleler ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla karşılanan polisler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Kızılçukur Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyden 10 genç için düzenlenen asker uğurlama programında, huzur ve güvenlik için fedakarlıkla görev yapan polislerle bu coşkuyu paylaşmayı istediklerini söyledi.

Hem coşkuyu paylaşmak hem de polislere moral vermek amacıyla bir sürpriz yaptıklarını anlatan Turgut, "Kavga ihbarında bulunduk, ekipler geldiler. Kendilerine çiçek takdim ettik. Polislerimiz geldiğinde Osmanlı ve Türk bayrakları ile karşıladık. Meşalelerle güzel bir karşılama yaptık. Türk bayraklarını açtıktan sonra 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ile karşıladık. Ardından hep beraber gençlerimizle kucaklaşıp uğurladık.'' dedi.



Polis memuru Mustafa Özel de ''Silahlı kavga olayı diye geldik buraya. Farklı bir şey ile karşılaştık. Bu ana kuzuları böyle bayraklarla asker ocağına gidiyormuş. Allah sağ salim tek vücut olarak dönmeyi nasip eylesin. Allah yine davul zurnayla karşılamayı nasip eylesin. Böyle bir organizasyon bizi gerçekten duygulandırdı. Hepinize çok teşekkür ederiz. Allah yollarını açık eylesin.'' diye konuştu.

Polisler askere gidecek gençlere ''hayırlı tezkere'' diledikten sonra bölgeden ayrıldı.