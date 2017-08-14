Kavgayı ayırmak isteyen polisi kemerle yaraladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isteyen polis başından kemerle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki ayrı gruptaki kişiler, Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kavga etmeye başladı.

Kavgayı gören vatandaşların durumu polise haber vermesi üzerine olay yerine Yunus ekipleri geldi. Bu sırada gruptakilerden biri kendilerini ayırmak isteyen polisi belinden çıkardığı kemerle vurarak başından yaraladı.

Yaşanan arbede sonrası kavgaya karışan gruptakilerden bazıları olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şahısların peşine düştü.

Başına aldığı darbeyle yaralanan polise ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis de ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy daha sonra olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kavga sonrası kaçan Muhammet N, Ömürcan K, Osman Furkan Y. ve Taha İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.