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Kavgayı ihbarına giden polis el bombaları buldu

- Gaziantep'te Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerine kavga ihbarı üzerine giden polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada 2 el bombası, 2 tabanca ve bıçak ele geçirdi

Kavgayı ihbarına giden polis el bombaları buldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerine kavga ihbarı üzerine giden polis ekipleri, yaptıkları aramada 2 el bombası, 2 tabanca ve bıçak ele geçirdi.

Karaca Ahmet Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'ne gelen Mehmet Ali A. ve İbrahim K, alacak verecek meselesi nedeniyle iş yeri sahibi Ahmet F. ile tartıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tartışmanın kavgaya dönmesini engelledi.

Bu arada taraflara ait iş yeri ve otomobillerde arama yapan ekipler, 2 el bombası, 2 tabanca ve bir bıçak ele geçirdi.

İş yeri sahibi Ahmet F. ile Mehmet Ali A. ve İbrahim K, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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El BombasıGaziantepKavgaOto Galericiler Sitesi
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