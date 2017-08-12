"Kavşak" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Orta Doğu ile Türkiye arasında kültür-sanat köprüsü kurmayı amaçlayan "Kavşak" sergisi, sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Üsküdar'daki Kelimat Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Suriye, Filistin, Bahreyn, Irak, Ürdün, Lübnan, İspanya ve Cezayir gibi ülkelerde yaşayan Orta Doğulu sanatçıların yaklaşık 100 eseri yer alıyor.

Tabloların yanı sıra 2 sanatçının 6 heykeli ile kitap şeklindeki 3 özel tablo kitabın da görülebileceği sergide, eserler her hafta değişecek.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle:



Nizar Sabour, Yazid Kheloufi, Rami Sabour, Zain Alahmad, Abbas Yousif, Jabbar Alghadban, Fatema Alhaj, Boutros Almaari, Shadi Abousada, Zavien Yousaf, Edward Shahda, Munir Hanoon, Fatma Lootah, Abdul Karim Faraj, Fouad Dahdouh, Ghassan Al-Nana, Naji Alali, Juhayda Albitar, Semaan Khawam, Besher Koushaji, Nasr Warour, Juhayda Albitar, Semaan Khawam, Bashar Alhroub, Nasr Warour, Monther Jawabreh, Alaa Sharabi, Asma Fayoumi, Hani Mazhar, Ibrahim Alhasoun, Mohammad Zaza, Mazen Khaddaj, Khayyam Zedan, Ibrahim Brimou, Amed Sharef, Bashar Alhroub.

- "İstanbul'da kültür anlamında her şey için çok çalışıyorum"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan galerinin sahibi Suriyeli yayıncı ve koleksiyoner Adnan Alahmad, 4 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini belirterek, yeni projelerine artık İstanbul'da devam edeceğini söyledi.

Alahmad, kariyeri boyunca galericiliğin yanı sıra çok önemli kitapları yayıma hazırladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Belki bugüne kadar 150'den fazla sergi açmışımdır ve hepsi de çok önemli etkinliklerdi. İstanbul'da kültür anlamında her şey için çok çalışıyorum. Çünkü burayı çok seviyorum. Bu şehirden yemeğimi kazanıyorum 4 yıldır. Bu nedenle olsa bile bu şehir için çok güzel şeyler yapmam gerekiyor. Burası bana her şeyi verdi ve bütün kapıları bana açtı. Bu 4 yılda belki 20 veya daha fazla sergi açtım."

Adnan Alahmad, artık İstanbul'da çok arkadaşı olduğunu ve bundan çok memnun olduğunu dile getirerek, 4 kişilik ailesiyle birlikte başladığı projelerine Türkiye'de Hüseyin Emiroğlu ile devam ettiklerini ifade etti.

Serginin bir kapanış tarihi olmayacağını belirten Alahmad, şöyle devam etti:

"Bu projede, Arap dünyası ve sanatçılarıyla Türkiye arasında kapılar açmayı ve köprüler kurmayı amaçlıyorum. Çünkü eski zamanlarda da zaten birlikteydik. Osmanlı döneminde belki 400 yıl beraberdi bu toplumlar. Suriye'deki birçok eser Osmanlı döneminden kalma. Sultan Abdülhamid'in ismini Halep'te, Şam'da görebilirsiniz. Abdülhamid, Kapalı Çarşı gibi birçok eser yaptırmış Suriye'de. Çoğu camiyi de o yaptırmış. Aynı kültüre, aynı düşünceye sahibiz. Arap ve Türk insanı arasında farklılık göremiyorum. Galerinin bulunduğu sokak Suriye'deki sokağımızın aynısı. Suriye'yi görmek istediğimde Sultanahmet'e gidiyorum. İstanbul ile Halep arasında fark yok gibi. Arap kültürü ile Türk kültürü arasında köprüler kurmak istiyorum."

- "Mutluluğu İstanbul'da buldum"

Alahmad, Kelimat Sanat Galerisi'nin Orta Doğu'da oldukça ünlü olduğunu kaydederek, önemli Türk sanatçıların Orta Doğu'da, Orta Doğulu sanatçıların ise Türkiye'de yeterince tanınmadığını söyledi.

İstanbul'da çok mutlu olduğunu vurgulayan Alahmad, "Burada iyi bir durumdayım. Tüm yaşamım boyunca mutluluğu aradım ve mutluluğu İstanbul'da buldum. Tüm insanların da İstanbul'u, Osmanlı dönemini ve bu kültürü anlamasını umuyorum." dedi.

Adnan Alahmad, 1987'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Filistinli karikatürist Naji el-Ali ve Ali'nin ünlü çizgi karakteri "Hanzala" ile ilgili kitap hazırlığında olduğunu sözlerine ekledi.