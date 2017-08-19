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Kavun tarlalarında domuz nöbeti

- Tarlaları domuzların istilasına uğrayan çiftçiler, nöbet tutarak ürünlerini korumaya çalışıyor

Kavun tarlalarında domuz nöbeti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kavun üreticileri, tarlalarını domuzların saldırısından korumak için nöbet tutuyor.

Germece köyünde ürünlerini yaban domuzlarının yemesi nedeniyle zarara uğrayan çiftçiler, hayvanları tarlalarından uzaklaştırmak için çeşitli yöntemlere baş vuruyor.

Arazilerine domuzların girmesini engellemek için sabahlara kadar nöbet tutan çiftçiler, hayvanları korkutmak için gün boyu çoban köpekleriyle tarlayı geziyor, geceleri havaya tüfekle ateş ederek ses çıkartırken el feneri ışığıyla hayvanları tarladan uzak tutmaya çalışıyorlar.

Germece köyünde çiftçilik yapan Bayram Çelik, AA muhabirine, domuzların kavunlarını yemesi nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi.

Tarlalarındaki kavunları korumak için yaklaşık 3 haftadır nöbet tuttuklarını belirten Çelik, "Mahsulümüz artık olmaya başladı. Bu dönemde yiyecek bulamayan yaban domuzları kavunun kokusunu alarak tarlaya giriyor ve ürünlerimize zarar veriyor. Biz de bunu engellemek için köpeklerimizle, silahımızla sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını almak için bunu yapmak zorundayız. Eğer önlemini almazsak bir domuz sürüsü iki günde tarlayı tamamen bitirebilir." diye konuştu.

Ürünlerini domuzlardan korumakta güçlük çektiklerini ifade eden Çelik, bir hafta sonra ürünlerini toplamaya başlayacaklarını ve bu zamana kadar da nöbet tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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