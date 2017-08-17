Kaya kütleleri renkli yapı taşlarına dönüştürülüyor

MUŞ (AA) - SABRİ YILDIRIM - Muş'un Bulanık ilçesinde dağdan getirilen büyük kaya parçaları, köylülerin çalıştığı atölyelerde çeşitli renk ve şekillerde taşlara dönüştürülerek ev, okul, cami ve mezar taşı yapımında kullanılıyor.

Bulanık ilçesinde faaliyet gösteren 3 işletme, bölgedeki Neynik Dağı'ndan çıkardıkları büyük kaya kütlelerini, traktörlerle atölyelerin bulunduğu köylere getiriyor.

Köylülerin çalıştığı atölyelerde taş kesme makinesi ile kaya kütlelerinden elde edilen çeşitli renk ve şekildeki taşlar ev, okul, cami ve mezar taşı gibi yapılarda kullanılmak üzere Muş, Diyarbakır, Ağrı, Elazığ ve Bitlis gibi illere satılıyor.

- "Yakıtta tasarruf sağlıyor"

İlçeye bağlı Uzgörür beldesinde taş atölyesi bulunan Celal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede 16 kişinin çalıştığı söyledi.

Büyük kaya kütlelerinden günde yaklaşık 300 taş elde ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Neynik Dağı'nda volkanik tüflerin zaman içerisinde sertleşmesiyle oluşan taşları getiriyoruz. Bu taş ısı yalıtımında kullanılıyor ve yakıtta büyük tasarruf sağlıyor. Yazın evleri serin, kışın da sıcak tutuyor. Taşın gri, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 rengi bulunuyor. Bu taşlarla inşa edilen yapılar 20-30 sene tadilata ihtiyaç duymuyor. Müşterilerimizden gelen sipariş üzerine taşlara çeşitli şekiller veriyoruz. Üretimimiz ilkbaharda başlıyor, sonbahara kadar devam ediyor."

- "Kışın sıcak, yazın serin tutuyor"

Taş atölyesi sahibi Mehmet Yıldırım ise 4 personel ile günde 50-60 metrekare taş ürettiklerini ifade etti.

Bu taşın metrekaresini 38-40 liradan sattıklarını belirten Yıldırım, "Biz bu taşı tarihi eser olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yıllarca yağmurdan soğuktan etkilenmiyor. Yani çok uzun ömürlü oluyorlar." dedi.

Yemişen köyünde kaya kütlelerinden elde edilen taşlardan ev yapan Kamuran Akıcı'da "Bu taşları kullanmamızın nedeni kışın sıcak, yazın serin tutması ve renkli olmasıdır. Bu taşlar bölgede özellikle ev, cami ve minare yapımında kullanılıyor." diye konuştu.