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Kayak merkezlerinde son durum

- En fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da, en düşük 7 santimetreyle Elmadağ'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde son durum

SAKARYA (AA) - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Bolu'daki Kartalkaya'da, en düşük 7 santimetreyle Ankara'daki Elmadağ'da kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'yı 154 santimetreyle Kartepe, 115 santimetreyle Uludağ, 80 santimetreyle Palandöken ve 73 santimetreyle Erzurum Konaklı kayak merkezleri izledi.

Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Ilgaz Doruk'ta 63, Bitlis Nemrut'ta 57, Ilgaz Yıldıztepe ve Yıldızdağı'da 48, Saklıkent ile Sarıkamış'ta 46, Hazarbaba'da 40, Erzincan Ergan'da 38, Samsun Ladik'te 34, Erciyes'te 28, Davraz'da 18 ve Elmadağ'da 7 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2016 En düşükEn yüksek Kartalkaya ÇB -10-5 Kartepe KY -5-3Uludağ KY -6-2Palandöken KY -10-4Yıldıztepe ÇB -10 0Saklıkent KY -6 5Sarıkakış KY -16 -10Samsun Ladik ÇB -10 0Davraz ÇB -7 -4Elmadağı PB -10-1

(ÇB Çok bulutlu), (KY Kar yağışlı), (PB Parçalı Bulutlu)


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