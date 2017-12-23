Kayak öğretmeni Yahya Kemal Üsta'ya 6 yıl men





İSTANBUL (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Disiplin Kurulu, Erzurum'da yapılan milli takım seçmelerinde yaşanan olaylarla gündeme gelen kayak öğretmeni Yahya Kemal Üsta'ya, daha önce İstanbul'da milli takım sporcusu Serdar Deniz'i tehdit etmek suçundan 6 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Erzurum'daki milli takım seçmelerinde pistte iniş yapan milli takım sporcusu Serdar Deniz'in başka bir kayak öğretmeni tarafından, önce önüne geçilerek sakatlanma tehlikesi yaşaması, sonra da hakaret ve tehdide maruz bırakılması olayına karışan Yahya Kemal Üsta'ya, aynı sporcuyu daha önce İstanbul'daki milli takım kampında tehdit etmekten 6 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.

Kampa gitmek üzere İstanbul'da milli takım kafilesiyle bir otelde konaklayan sporcu Serdar Deniz'in 8 Ekim'de Yahya Kemal Üsta ve yanındakilerin ağır hakaret, taciz ve fiziksel saldırısına uğradığı kaydedildi.

Konunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği, aynı zamanda da Türkiye Kayak Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından ayrıntılı incelemeye alındığı aktarıldı. Başsavcılık dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanıkların ifadeleri, Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerin tutanakları, savunma yazıları ve dilekçesine ek olarak sunulan sosyal medya hesabı çıktılarını inceleyen disiplin kurulunun karara vardığı vurgulandı.

Kurulun, Yahya Kemal Üsta'ya, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı davranışlarda bulunmaktan 1 yıl, hakaretten 1 yıl, görevini ifa eden sporcuya birden fazla kişi ile müessir fiil uyguladığı, iştirak ettiği anlaşıldığından 1 yıllık ceza katlanarak 2 yıl, milli takım çalışması yapılan tesiste tehdit içeren ifadeler kullanıp hakaret, tehdit ve müessir fiil gibi eylemeleri nedeniyle olay çıkartmaktan 1 yıl ve milli takım çalışması için yapılan yolculukta konaklanan otelde çevreyi rahatsız edecek tavır ve davranışlar sergilemekten 1 yıl olmak üzere toplam 6 yıl hak mahrumiyeti cezası verdiği belirtildi.

Alınan karara göre, Yahya Kemal Üsta, 6 yıl boyunca herhangi bir yarışa kayak öğretmeni olarak katılamayacağı gibi, kayak sporcusunun yanı sıra hiç kimseye kayak eğitimi veremeyecek.





- Erzurum'daki olay gündemde





Erzurum'da yaşanan olaylar Türkiye Kayak Federasyonu Disiplin Kurulunun gündeminde bulunuyor.

Disiplin kurulunun, olaya karışanların adliyedeki dosyaları, Emniyet Müdürlüğündeki ifadeleri, kamera görüntüleri ve savunmalarını aldıktan sonra kamuoyunu ayrıntılı olarak bilgilendireceği kaydedildi.

Federasyonun açıklamasında, "Erzurum'da gerçekleşen milli takım seçmelerindeki olaylara karışanlar da hak ettikleri cezayı alacaktır. Sporda şiddete 'dur' diyoruz. Temiz spor için federasyon olarak kayak sporunun ve sporcusunun her zaman yanındayız." ifadeleri kullanıldı.