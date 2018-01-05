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Kayak yapmaya dolmuşla gidebilecekler

- Antalya'da kent merkezine 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne gitmek isteyenler haftanın 3 günü toplu taşıma hizmetinden faydalanacak

Kayak yapmaya dolmuşla gidebilecekler

ANTALYA (AA) - Antalya'da vatandaşlar ve turistler, kayak yapmak için Saklıkent'e dolmuşla gidebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, turistik kentin en önemli değerlerinden biri olan Saklıkent Kayak Merkezi'ne toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Saklıkent'i vatandaşların hem yaz hem kış kullanabileceği bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla toplu taşıma hizmetine başladığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Vatandaşların toplu taşıma ile merkeze ulaşımını kolaylıkla sağlayacak 500 No'lu Otogar-Saklıkent Toplu Taşıma Hattı, bugünden itibaren seferlerine başladı. Kış tarifesi kapsamında cuma, cumartesi ve pazar günleri 'Antalya Kart' uzun hat ücret tarifesi ile seferler sağlanacak. Ulaşım imkanlarının zor olduğu bir değer olan Saklıkent'in toplu taşıma ile daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesi, bölgenin tanıtımı açısında da büyük önem taşıyor."

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