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Kayakla atlama kuleleri taşıma karla atlayışa hazırlandı

- Erzurum'da bulunan Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri, kentte kar yağışının az olması yüzünden başka bir alandan taşınan kar ile atlayışa hazırlandı - GHSİM İl Müdürü Taşkesenligil: - "Konaklı Kayak Merkezinden getirdiğimiz karları hızlanma rampalarına yerleştirdik ve atlama rampalarının pistlerini hazır hale getirdik"

Kayakla atlama kuleleri taşıma karla atlayışa hazırlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yer alan Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri, kentte kar yağışının az olması yüzünden başka bir alandan taşınan kar ile atlayışa hazır hale getirildi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden (GHSİM) yapılan açıklamada, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Unıversiade) öncesinde kentte uzun süre kar yağmadığı için söz konusu dönemde kar taşıma sistemi ve suni karlamayla şehirdeki kayak pistlerinin kayağa hazır hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu yıl da kentte yeterince kar yağmadığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle GHSİM'nin Unıversiade'deki taktiği uygulayarak Konaklı Kayak Merkezinden kar taşıyarak atlama kulelerinin hızlanma rampalarına (in run) ve pistlerine karlama uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, kente uzun süredir kar yağmaması yüzünden kar timlerinin 6 gün süren yoğun çalışmayla atlama kulelerini atlayışa hazır hale getirildiği kaydedildi.

GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de açıklamasında, atlama kulelerinde, son 25 günlük sürede hava sıcaklığı sebebiyle sadece 6 gün karlama sistemi yapabildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kısa sürede insanüstü gayretlerimizle atlama kulelerini atlamalar için hazır hale getirdik. Suni karlama sistemimizle Konaklı Kayak Merkezinden getirdiğimiz karları hızlanma rampalarına yerleştirdik ve atlama rampalarının pistlerini hazır hale getirdik. Bu süreçte gecesini gündüzüne katan ekibimizi tebrik ediyorum."

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