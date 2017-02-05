Kayakseverler Abalı Kayak Merkezi'ne akın etti

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, hafta sonu dolayısıyla kayak severlerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının istenilen seviye ulaşmasıyla soğuk havaya rağmen Abalı Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kış turizminin yanı sıra profesyonel kayak sporunun da Türkiye'deki önemli adreslerinden olan Abalı'da bazı kayakseverler yoğunluk nedeniyle kayak takımı bulamadı.

Gazetecilere merkezin son durumuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, merkezin özellikle hafta sonu tam dolulukla hizmet verdiğini belirti.

Abalı'nın kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını anlatan İnanç, şunları ifade etti:

"Hafta sonu kayak merkezimiz halkımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Şu an hem birinci etap hem de ikinci etap pistlerimiz aktif olarak hizmet veriyor. Teleski ve diğer ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın iyi vakit geçirmesini sağlıyoruz. Diğer yandan sporcularımız burada antrenmanlarına devam ediyor. Hafta sonu çok yoğunluk yaşıyoruz. Yoğunluk nedeniyle bazı kayakseverlere kayak malzemesi yetiştiremiyoruz. Bu amaçla vatandaşlarımızı hafta içi günlerde de bekliyoruz."

İnanç, bu yıl yaşanan yoğunluk nedeniyle gelecek yıl için önlemler almayı düşündüklerini, teleskide yer alan kanca ve kayak takımı sayılarını artırmayı ve turnike sistemini geliştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Kayak yapmaya gelen Yalçın Özalp ise güzel bir hafta sonu geçirmek için Abalı Kayak Merkezine geldiklerini belirtti.

Kayak yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Özalp, "Kayak yaparak tekrar çocukluğumuzu yaşadık. Çok zevkli ve eğlenceli gün geçiriyoruz. Bu duyguyu herkes yaşamalı." dedi.